Бернд Штанге остается главным тренером сборной Беларуси

Такое решение приняли участники итогового заседания исполкома ассоциации «Белорусская федерация футбола».

Подводя итоги сезона, заместитель председателя АБФФ Михаил Вергеенко отметил, что Бернд Штанге возглавил белорусскую дружину в августе 2007 года. В минувшем сезоне под его руководством сборная Беларуси заняла 4-е место в отборочной группе чемпионата мира-2010. В матчах с лидерами группы подопечные Бернда Штанге выступили неудачно, зато в поединках с аутсайдерами наши футболисты одержали 4 крупные победы. Перед началом этого отборочного цикла перед белорусской сборной стояла задача занять как минимум 3-е место в группе, отмечает БЕЛТА.

Тем не менее, председатель АБФФ Геннадий Невыглас сообщил, что руководство футбольной федерации решило продолжить сотрудничество с опытным немецким специалистом. Планируется, что его помощниками в сборной будут белорусские специалисты. Кто именно, будет решено в январе 2010 года на заседании исполкома АБФФ. Первым серьезным турниром для новой тренерской команды станет квалификация к чемпионату Евро-2012. Жеребьевка отборочных групп состоится 7 февраля 2010 года в Варшаве, а финальный турнир пройдет с 9 июня по 1 июля на аренах Польши и Украины.