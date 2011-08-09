Бернд Штанге: Мы лучше Румынии, Болгарии, Шотландии и других европейских команд

В преддверии товарищеского матча со сборной Болгарии главный тренер национальной сборной Беларуси поделился ожиданиями от предстоящего поединка.

Бернд Штанге, главный тренер национальной сборной Беларуси:

Это наш последний тест. Конечно, я пригласил всех футболистов, которые, думаю, будут играть против Боснии: многие молодые футболисты, которые играли на двух последних чемпионатах Европы, Нехайчик, Драгун, Гутор.

Мы готовы, мы хотим выиграть и показать наш прогресс. Я настроен оптимистически.

Мы должны выиграть у Болгарии. Мы лучше Румынии, Болгарии, Шотландии и других европейских команд. Поэтому в мировом рейтинге мы на 38-42 местах. Важны результаты против Болгарии, против Боснии дома и на выезде. И, конечно, в последней игре против Румынии. У нас будет счет. И мы узнаем, как работали.

Также 10 августа все наши болельщицкие симпатии, все хорошее настроение и позитивные эмоции будут направлены в адрес молодежной сборной нового созыва под руководством Юрия Шуканова, которой предстоит старт в отборочном турнире чемпионата Европы. В Греции наши ребята проведут поединок против местных сверстников, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

От всей души желаем новой плеяде молодых белорусских талантов как минимум повторить, а еще лучше приумножить успехи гвардии Георгия Кондратьева.