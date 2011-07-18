Бернд Штанге: Детский футбол – это наше будущее. Дети решают, как мы будем играть через 5-10 лет

На минувшей неделе Ассоциация «белорусская федерация футбола» провела, скажем так, вторую серию масштабной акции «Футбольные каникулы с АБФФ». Состоялась она в детских оздоровительных лагерях, расположившихся по соседству друг с другом в живописном сосновом бору близ Воложина.

Центром притяжения отдыхающей детворы на эти дни стали спортивные площадки, на которых ребята не только определяли, в каком же лагере лучше всех играют в футбол юные виртуозы кожаного мяча и отдыхают самые голосистые и преданные болельщики, но и встречали почетных гостей – известных в белорусском футболе специалистов.

Футбольные баталии не оставляли равнодушными ни мальчишек, ни девчонок, демонстрировавших непосредственно на футбольном поле свою дружбу с мячом. Ни заводную футбольную торсиду, эмоционально и как-то даже по-бразильски самозабвенно поддерживающую своих друзей на бровках.

Среди их, кстати, так и не удалось отыскать скучающей ребятни. Разве что некоторые гости, судя по всему, были взволнованы лирическими воспоминаниями.

Бернд Штанге, главный тренер национальной сборной Беларуси:

Конечно, мое сердце радуется сегодня, когда я вижу, как они играют в футбол, как популярен спорт.

Несколько лет назад я тоже был в детском лагере и мы играли в футбол. Я думаю, у нас есть хорошее будущее для футбола. Они любят футбол.

Детский футбольный праздник в воложинских лагерях завершился, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Впрочем, почему завершился? Уверены, ребята сохранят память о нем в свих сердцах, а обожаемая игра останется любимым увлечением на долгие и долгие годы.

Бернд Штанге, главный тренер национальной сборной Беларуси:

Детский футбол – это наше будущее. Дети решают, как мы будем играть через 5-10 лет. И поэтому наша концентрация – это не только Александр Глеб, не только сборная, не только «молодежка». Дети хотят играть в футбол. А нам нужна инфраструктура, судьи. И благодаря футболу будет хорошее настроение. Это очень важно.