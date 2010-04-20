«Белшине» единственной удалось пополнить турнирную копилку сразу 6 очками за неделю

Неделю назад «Столичный футбол» с интересом вопрошал: любопытно, когда же весьма приличная по белорусским меркам игра бобруйской «Белшины» начнёт приносить ей плоды в виде набранных очков.

И вот, семь дней спустя, с удовольствием отмечаем: вопрос не стал риторическим и дебютант высшей лиги за прошедший временной отрезок успел не только удивить общественность победой над брестским «Динамо», но и закрепить неожиданный успех, взяв верх над жодинским «Торпедо» в матче 4 тура.

В воскресенье в гостевом поединке с автозаводцами бобруйчане выжали максимум из созданных ими моментов. В первой половине игры тотальное превосходство по числу острых комбинаций имело «Торпедо». Атакующее давление на ворота бобруйчанина Игоря Логвинова, возраставшее по ходу матча, достигло апогея в концовке 45-минутки, когда после удара Артура Левицкого бобруский кипер лишь кончиками пальцев отвёл угрозу от своих ворот.

В первом тайме у жодинцев это был самый острый момент. А вот футболисты «Белшины» пошли на большее: уже в добавленное к первому тайму время Сащеко и Фурсин на пару организовали гол в раздевалку. Теничный хавбек навесил от углового флажка, а высокорослый защитник подправил мяч в ворота – 1:0. «Белшина» загадала «Торпедо» хитрую загадку на перерыв.

На 53-ей минуте после атракта, в результате розыгрыша штрафного, Левицкий красивым ударом заставил Логвинова доставать мяч из сетки – 1:1.

Чуть позже Артём Соловей эффектным ударом слёту мог вывести хозяев вперёд, но на этот раз кипер гостей был надёжен.

На 76-ой минуте «Торпедо» осталось в меньшинстве (получив вторую жёлтую карточку, поле был вынужден покинуть Сергей Пономаренко) и тут уж в дело вступил принцип «не до жиру, быть бы живу». Оставив все помыслы об атаке до лучших времён, подопечные Александра Бразевича сосредоточились на обороне собственных владений. И практически справились с поставленной перед ними задачей.

Все более-менее опасные вылазки бобруйчан в свою штрафную жодинцы уверенно ликвидировали. Но вот против абсолютно невинного и, казалось, совершенно ничего не предвещавшего полу-навеса полу-удара Игоря Лисицы противоядия у автозаводцев не нашлось. Невнятные действия жодинского кипера Дениса Паречина привели к ещё одному взятию его ворот.

«Белшина» таким образом отпраздновала гостевую победу 2:1 и стала единственной командой, которой в ходе прошедшей недели удалось пополнить турнирную копилку сразу 6-ю очками.