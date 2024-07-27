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«Белшина» и «Витебск» стали первыми четвертьфиналистами Кубка Беларуси по футболу

27 июля 2024 14:43
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Футболисты «Белшины» и «Витебска» стали первыми четвертьфиналистами Кубка Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Белшина» и «Витебск» стали первыми четвертьфиналистами Кубка Беларуси по футболу-1

В стартовом матче 1/8 финала представитель первой лиги (команда из Бобруйска) обыграл в гостях «Сморгонь» – 2:1. В составе победителей голами отметились Юрий Гаврилов и Владислав Давыдов. В другом противостоянии вечера «Витебск» на выезде минимально переиграл «Гомель» – 2:1.

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