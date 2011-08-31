«Белшина» и «Торпедо» в очной дуэли выиграли по одному тайму и завершили матч вничью – 1:1

Бобруйская «Белшина» и жодинское «Торпедо», похоже, угодили в ничейную колею, выбраться из которой почему-то пока не могут. К своему очному свиданию в 23 туре соперники готовились, уже имея за спиной по два мирных исхода в последних играх. Воскресная дуэль, имевшая место быть в городе «шинников», лишь продлила ничейные серии команд.

Равенство сил между подопечными Александра Седнева и Сергея Гуренко можно признать вполне справедливым. Первая половина игры практически без вариантов осталась за хозяевами. Бобруйчане не раз проверяли вратарскую реакцию жодинца Артема Гомелько. Настойчивее других посягали на сухость голкипера «Торпедо» Игорь Лисица и Егор Зубович. Но страж последнего рубежа обороны «белазовцев» был неподражаем.

Правда, на 32-й минуте, когда за снос в штрафной гостей украинского бобруйчанина Артема Култышева в ворота «Торпедо» был назначен пенальти, Гомелько все же проиграл дуэль Дмитрию Ковбу. Точным ударом с 11-метровй отметки форвард «красно-черных» закрепил свое лидерство в гонке бомбардиров нынешнего чемпионата Беларуси. А заодно и вывел свой клуб вперед – 1:0. С тем соперники и отправились отдыхать, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

А вот после перерыва игровое преимущество перешло к гостям. Подопечные Сергея Гуренко выглядели гораздо активнее, да и в атаке действовали с большей остротой и осмысленностью, нежели белшиновцы. И вполне закономерно жодинцы сравняли счет. Артем Соловей сначала примерился к воротам бобруйчан (его удар на 70-й минуте был неточным), а четверть часа спустя подкорректировал прицел и уже безошибочно реализовал свой выход один на один с вратарем хозяев. Руслану Копанцову оставалось лишь огорченно достать мяч из сетки – 1:1. Паритет сохранился до финального свистка.