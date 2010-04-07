«Белшина» и «Динамо»: новая встреча спустя три года

Субботняя встреча бобруйской «Белшины» и минского «Динамо» случилась спустя всего 3,5 года после предыдущего чемпионатного свидания. В сентябре 2006 динамовцы также были гостями «Белшины».

Правда, свидание состоялось тогда в Бобруйске, а не как теперь: фактически на выезде для обоих клубов, а именно – в Могилёве, куда бобруйчан отправило решение соответствующего комитета АБФФ из-за неготовности бобруйского стадиона.

Отметим, что возвращение «Белшины» в элиту белорусского футбола у подопечных Александра Седнева получилось более-менее достойным. В игровом плане тренировочной боксёрской грушей в руках или в ногах, вице-чемпиона страны они не стали.

Цифровой итог дуэли бобруйчан, наверняка, порадовал мало. Поражение есть поражение. Пусть даже и с приличным счётом 0:2. После парочки нереализованных голевых моментов в исполнении Чухлея и Кисляка, динамовцы открыли счёт усилиями Олега Страхановича, который головой в падении замкнул навес Антона Путило.

Дело было в середине первого тайма, на 24-ой минуте . А уже после перерыва, на 71-ой минуте, Страханович, опять-таки думающей частью тела, после навеса с углового, подправил мяч Александру Гаврюшко ровненько под результативный удар. 2:0 – в пользу минчан и благодаря самой крупной в 1-ом туре победе «Динамо» возглавил турнирную таблицу.