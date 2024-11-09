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Белорусы завоевали две бронзы на ЧМ по самбо в Астане

09 ноября 2024 12:53
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На чемпионате мира по самбо, который проходит в Астане, белорусы завоевали две бронзы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Александр Круглик в весе до 88 килограммов занял третье место. Бронзовым призером в категории до 59 кг также стала Елизавета Лапаева. В вечерней программе два представителя Беларуси будут оспаривать золото планетарного форума. Анжела Жилинская в категории до 72 килограммов в финальном поединке сразится с россиянкой Олесей Посылкиной. Среди слепых спортсменов наш Александр Козлов в категории до 79 килограммов будет бороться с россиянином Виктором Руденко.

# Спортивные соревнования

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