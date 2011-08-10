Белорусы завоевали 8 медалей на юниорском чемпионате Европы по шашкам «100»

Белорусы завоевали 8 медалей (3 золота, 4 серебра, 1 бронзу) на юниорском чемпионате Европы по шашкам «100», который прошел в столице Эстонии Таллине.

«Золото» завоевали Юрий Тиманович (в блиц-турнире среди мальчиков до 10 лет; 6 побед, 3 ничьи), Анастасия Барышева (среди девушек до 16 лет; 6 побед, 3 ничьи) и Дарья Федорович (среди юниорок до 19 лет; 4 победы, 5 ничьих).

Серебряными призерами стали Владислав Валюк (в блиц-турнире среди юношей до 13 лет; 6 побед, 1 ничья, 2 поражения), Вера Хвощинская (девушки до 16 лет; 4 победы, 5 ничьих), Анастасия Барышева (в блиц-турнире среди девушек до 16 лет; 5 побед, 3 ничьи, 1 поражение) и Ольга Федорович (юниорки до 19 лет; 4 победы, 5 ничьих).

«Бронза» в активе Дарьи Федорович (в блиц-турнире среди юниорок до 19 лет, 5 побед, 3 ничьи, 1 поражение).