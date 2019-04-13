Прямой эфир

Белорусы завоевали 8 медалей на ЧЕ по тяжёлой атлетике в Батуми

13 апреля 2019 18:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Восемь медалей! На мажорной ноте белорусы закончили выступление на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в грузинском Батуми, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусы завоевали 8 медалей на ЧЕ по тяжёлой атлетике в Батуми-1

Сегодня, 13 апреля, в заключительный день соревнований наши спортсмены завоевали две награды. Серебряный призер Олимпийских игр в Рио Вадим Стрельцов в весовой категории 102 кг получил большую бронзовую награду, подняв в сумме двоеборья 376 кг. Поддержал почин олимпийский чемпион Пекина Андрей Арямнов. Ему покорились 411 кг. У него, как итог, серебро.

«Яркое и мощное выступление». Президент поздравил Евгения Тихонцова с золотом на ЧЕ по тяжёлой атлетике

Белорусы завоевали 8 медалей на ЧЕ по тяжёлой атлетике в Батуми-4

Белорусы завоевали 8 медалей на ЧЕ по тяжёлой атлетике в Батуми-6

# Тяжелая атлетика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Наш козырь – мастерство и сплочённость». Команда Президента выиграла 12-й республиканский турнир среди любителей хоккея
13 апреля 2019 13:55

«Наш козырь – мастерство и сплочённость». Команда Президента выиграла 12-й республиканский турнир среди любителей хоккея

Серебро Арямнова и бронза Стрельцова. Победами белорусы завершают выступление на ЧЕ по тяжёлой атлетике в Батуми
13 апреля 2019 13:01

Серебро Арямнова и бронза Стрельцова. Победами белорусы завершают выступление на ЧЕ по тяжёлой атлетике в Батуми

«Это наше достояние». Презентация II Европейских игр состоялась в Гродно и Могилёве
13 апреля 2019 11:57

«Это наше достояние». Презентация II Европейских игр состоялась в Гродно и Могилёве