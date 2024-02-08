Белорусы завоевали 5 золотых медалей на Международном турнире по самбо
19 медалей, пять из которых наивысшей пробы, завоевали наши самбисты в первый соревновательный день Международного турнира на призы Президента Республики Беларусь, который принимает Минск уже 28 раз кряду, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Отметим, что в программе значатся два раздела – спортивное и боевое самбо.
В столицу прибыли сильнейшие спортсмены из 10 стран. В первый соревновательный день участники разыграли медали в 11 весах, отрадно, что почти во всех главных стартах значились белорусы. Первую награду в копилку хозяев положила чемпионка мира и Европы Анфиса Капаева. У мужчин порадовал Владислав Мардусевич, вес 71 килограмм.
Владислав Мардусевич, победитель турнира:
Соперники были достойные, со всеми боролся, все хотели победить, но побеждает сильнейший. Со всеми школами всех стран можно, в принципе, бороться. Все тренируются одинаково, главное – побеждать. Все победы идут в зачет страны. Посвящаю победу своей матери любимой. Мамочка, я тебя люблю!
Александр Кобрусев, председатель Белорусской федерации самбо:
Мы видим эмоции этого зала и как люди поддерживают особенно только что Анфису поддерживали – она победила, стала чемпионкой. Мы видели, как наши белорусы и не только белорусы поддерживают чемпионов. Вот эта атмосфера радует. Мы не пропустили ни одного международного старта и не пропустим и в текущем году. Национальная команда готовится. Конечно, для спортсмена международные турниры, чемпионаты мира, БРИКС, чемпионаты Европы – это то, к чему он готовился долгие, долгие годы, а то и десятилетия.
В пятницу, 9 февраля, соревнования продолжатся, будем надеяться, что медальная копилка белорусов увесисто пополнится. После подведения итогов самбисты продолжат совместный международный вояж. В спортивном олимпийском комплексе «Стайки» начнется 3-дневный рандори для самбо, в котором примут участия почти все, кто выступает на турнире.