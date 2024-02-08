Белорусы завоевали 5 золотых медалей на Международном турнире по самбо

19 медалей, пять из которых наивысшей пробы, завоевали наши самбисты в первый соревновательный день Международного турнира на призы Президента Республики Беларусь, который принимает Минск уже 28 раз кряду, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Отметим, что в программе значатся два раздела – спортивное и боевое самбо.

В столицу прибыли сильнейшие спортсмены из 10 стран. В первый соревновательный день участники разыграли медали в 11 весах, отрадно, что почти во всех главных стартах значились белорусы. Первую награду в копилку хозяев положила чемпионка мира и Европы Анфиса Капаева. У мужчин порадовал Владислав Мардусевич, вес 71 килограмм.

Владислав Мардусевич, победитель турнира:

Соперники были достойные, со всеми боролся, все хотели победить, но побеждает сильнейший. Со всеми школами всех стран можно, в принципе, бороться. Все тренируются одинаково, главное – побеждать. Все победы идут в зачет страны. Посвящаю победу своей матери любимой. Мамочка, я тебя люблю!