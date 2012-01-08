Белорусы заняли первое место на VIII Рождественском международном турнире любителей хоккея на приз Президента Беларуси

Интрига ставшего уже традиционным состязания разрешилась накануне вечером. На льду спорткомплекса Минск-Арена главный приз уже в восьмой раз оспаривали дружины Беларуси и России. Наша команда выиграла со счетом 4:1.

Белорусы взяли у россиян реванш за прошлогоднее поражение и вернули трофей на родину, в шестой раз став победителями турнира. Беларусь, как и прежде, была представлена командой Президента.

Александр Макрицкий, защитник команды Президента Республики Беларусь:

В первую очередь это большой праздник для всех любителей хоккея, для болельщиков, для всех людей. Для меня же это очередная возможность окунуться в свою любимую игру, которой всю жизнь отдал. Поэтому с удовольствием нахожусь здесь и играю, и радуюсь этому.

К слову, за всю историю турниров до финала добирались лишь Беларусь и Россия. В прежние годы победителем Рождественского турнира пять раз становилась команда Президента Беларуси, и только дважды она уступила россиянам. Бронзовыми призерами нынешнего Рождественского турнира стали хоккеисты Австрии.

Грандиозное спортивное шоу собрало в Минске восемь сильных команд. Среди них также хоккеисты из Финляндии, Швеции, Канады, Словении и Чехии. Почти во всех дружинах есть знаменитости — участники и призеры чемпионатов мира и Олимпийских игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.