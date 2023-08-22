Белорусы взяли три медали в первый же день Кубка мира по самбо в Кыргызстане

В Кыргызстане стартовал Кубок мира по самбо с участием белорусских спортсменов. И первый же день наша копилка пополнилась тремя наградами, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Серебро в категории до 79 килограммов в активе Владислава Саяпина. В этом же весе Илья Ломиворотов завоевал бронзу. Еще одну медаль принес Сергей Лесяк. Он выступил в дисциплине свыше 98 килограммов. В среду на Кубке мира будут разыграны по семь комплектов наград в женском спортивном и мужском боевом самбо.