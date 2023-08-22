Прямой эфир

Белорусы взяли три медали в первый же день Кубка мира по самбо в Кыргызстане

22 августа 2023 19:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Кыргызстане стартовал Кубок мира по самбо с участием белорусских спортсменов. И первый же день наша копилка пополнилась тремя наградами, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусы взяли три медали в первый же день Кубка мира по самбо в Кыргызстане-1

Серебро в категории до 79 килограммов в активе Владислава Саяпина. В этом же весе Илья Ломиворотов завоевал бронзу. Еще одну медаль принес Сергей Лесяк. Он выступил в дисциплине свыше 98 килограммов. В среду на Кубке мира будут разыграны по семь комплектов наград в женском спортивном и мужском боевом самбо.

# Спортивные соревнования # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Жеребьёвку на Открытом чемпионате США по теннису проведут уже 24 августа
22 августа 2023 19:25

Жеребьёвку на Открытом чемпионате США по теннису проведут уже 24 августа

Спортсмены БФСО «Динамо» завоевали на II Играх стран СНГ 59 наград, из них 14 – золотые
22 августа 2023 18:50

Спортсмены БФСО «Динамо» завоевали на II Играх стран СНГ 59 наград, из них 14 – золотые

Футбол. «Нафтан» с крупным счётом обыграл «Энергетик»
22 августа 2023 14:14

Футбол. «Нафтан» с крупным счётом обыграл «Энергетик»