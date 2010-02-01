Белорусы в КХЛ: Угаров – 4 шайбы за неделю, Калюжный – 1 шайба и 3 передачи

Еженедельную прогулку по площадкам Континентальной лиги на этот раз начнем с Малой арены Лужников, на которой в воскресенье московское «Динамо» принимало «Атлант». В этом матче среди особо отличившихся оказался и белорус Алексей Калюжный.

Его с Вайнхандлем и Умарком звено вело игру хозяев. Именно с передачи Калюжного и Вайнхандля счет сравнял традиционно активный в атаке защитник Карл Рахунек. В концовке первого периода Рахунек с Калюжным вновь трудились в поте лица на вражеском пятаке, а плоды их труда пожал Маттиас Вайнхандль, подкарауливший отскок шайбы. В актив белоруса была записана вторая голевая передача.

«Атлант» не сдавался и по итогам второй трети восстановил равенство, так что в заключительной трети Калюжному вновь пришлось браться за дело. Он замкнул диагональ Рахунека, и забросил, таким образом, переломную в этой встрече шайбу. В дальнейшем Дмитрий Шитиков увеличил перевес москвичей, а точный бросок Семенова придал концовке остроту. Но три очка «Динамо» соперникам не отдало – 4:3 при решающем вкладе Алексея Калюжного.



Из матчей вторника обратила на себя победа «Спартака» в Омске. Реализованное Романом Людучином удаление Ягра и дежурная шайба словаков, на этот раз авторства Мартина Цибака, позволили москвичам концовку встречи провести в обороне своего преимущества. «Авангард» яростно штурмовал столичные бастионы, но успеха добился лишь однажды, когда Егор Аверин был забыт спартаковскими защитниками прямо у ворот. Но на большее «ястребов» не хватило, хотя одну их шайбу арбитр не засчитал, и похоже, правильно – 2:1.

Накануне Олимпиады у нас хватает поводов для беспокойства, но сейчас – о том, что радует. Отличную форму в составе МВД набрал Алексей Угаров. Он забросил «Локомотиву», затем «Барысу» и, наконец, дважды поразил ворота самого «Салавата Юлаева». Сначала белорус обокрал Дмитрия Калинина и открыл счет, а потом открылся под ювелирную передачу Алексея Цветкова. Жаль только, что сохранить преимущество МВД не сумел. Основное время матча завершилось вничью – 3:3.

Но еще раз мы порадовались в овертайме. Ведь исход матча предопределили удачные действия Константина Кольцова. Белорус умело укрыл корпусом шайбу от Филиппа Новака, и выдал передачу прямо под судьбоносный бросок Игорю Григоренко – 4:3.



Еще один питерский матч недели миновать никак нельзя: СКА благодаря подвигам своего голкипера Роберта Эша обыграл московское «Динамо» с футбольным счетом – 1:0. Эту единственную шайбу на 35 минуте забросил Нильс Экман. Усилия же в атаке москвичей до нее и после разбивались об уверенную игру американского вратаря СКА. Только наш Алексей Калюжный имел несколько перспективных попыток.

Поговорка «у соседа корова сдохла. Мелочь, а приятно» как никогда теперь в ходу у поклонников минского «Динамо», когда речь заходит о рижских одноклубниках или нижегородском «Торпедо». О том, как провели неделю конкуренты, и поговорим далее.

Автозаводцы шли устраивающим нас графиком: два поражения, одна победа. Особо отметим неудачу в матче с «Ладой». Тольяттинцы вновь удивили, выиграв благодаря шайбам Романа Кукумберга и Евгения Белухина, а вратарю волжан Алексею Семенову лишь чуть-чуть не хватило до шот-аута – 2:1.

Жаль не зацепил нижегородцев «Нефтехимик». Несмотря на разгром в первой половине встречи (0:5 к 31 минуте), нижнекамцы собранно провели концовку, забросили три шайбы, но игру не спасли – 3:5. Отметим одно из взятий ворот – оно в активе экс-защитника «Химволокна» Владислава Малевича.

Рижане на этой неделе заслужили исключительно аплодисментов, несмотря на то, что плей-оффные шансы минчан они заметно подточили. Разгром от СКА в воскресенье – 1:8, подопечных Юлиуса Шуплера лишь призвал к подвигам, кои они совершили в матчах с «Северсталью» и «Атлантом».

Череповчанам латыши подарили первый период – 0:3, но потом сумели все повернуть на 180 градусов. Конечно, во всех трех случаях, когда забивали Марцел Хосса (дважды) и Майк Иггульден, не лучшим образом действовал вратарь «Северстали» Ростислав Станя. Но ведь за чужие ошибки еще нужно уметь наказывать! В общем, команды доигрались до буллитов, в серии которых рижскую точку поставил Лаурис Дарзиньш.

Он же блеснул и в поединке с «Атлантом». В нем для рижан все было еще хуже: – 0:4 к 25 минуте. Однако к 53 минуте настроение в динамовском стане было кардинально иным: Карсумс, Хосса, Арнасон, Редлих и Букартс едва не довели подмосковных болельщиков до инфаркта – 5:4. Ландри еще позволил «Атланту» перевести встречу в овертайм. И вот тут пришло время экс-гомельчанина. Лаурис Дарзиньш забросил самую красивую шайбу недели, оставив «Атлант» в дураках – 6:5.

Подвиги рижского «Динамо», к счастью, не принесли ему слишком много очков: улов составил четыре балла в трех поединках. В общем, это позволяет нам лелеять призрачные надежды. Отрыв минчан от восьмого места составляет 10 очков, а впереди матчи с теми же рижанами и торпедовцами.

На Востоке суета вокруг восьмой позиции еще более активная. «Сибирь», «Амур» и «Автомобилист» могут рассчитывать на нее с равными правами. Недалеко и «Лада» с новокузнецким «Металлургом».