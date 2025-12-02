Прямой эфир

Белорусы показывают яркую игру в КХЛ. «Динамо» может вернуться на вершину турнирной таблицы

02 декабря 2025 11:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Белорусы показывают яркую игру в континентальной хоккейной лиге, сообщили в программе «СТВ-спорт».

Голевая передача Александра Скоренова помогла «Северстали» обыграть финалиста минувшего розыгрыша Кубка Гагарина, челябинский «Трактор». Белорус ассистировал Николаю Чебыкину при втором взятии ворот соперника. После этого успеха «Северсталь» набрала 46 очков и возглавила турнирную таблицу западной конференции.

Минское «Динамо» отстает на один балл, но имеет две игры в запасе. Вернуться на вершину «зубры» могут совсем скоро, в эти минуты в Хабаровске наша команда проводит заключительный матч выездной серии, в соперниках – «Амур».

# ХК Динамо-Минск

Другие новости рубрики

Все новости
Ассоциация «Белорусская федерация футбола» подвела итоги заключительного 35-го тура чемпионата страны
02 декабря 2025 11:48

Ассоциация «Белорусская федерация футбола» подвела итоги заключительного 35-го тура чемпионата страны

«Сморгонь» примет «Белшину» в первом стыковом матче ЧБ по футболу
01 декабря 2025 20:06

«Сморгонь» примет «Белшину» в первом стыковом матче ЧБ по футболу

Денис Лаптев – лучший игрок 30-го тура ЧБ по футболу
01 декабря 2025 20:05

Денис Лаптев – лучший игрок 30-го тура ЧБ по футболу