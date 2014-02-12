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Белорусы от всей души поздравляют королеву биатлона Дарью Домрачеву с победой

12 февраля 2014 11:23
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Новости Беларуси. Поклонники и фанаты нашей королевы биатлона Дарьи Домрачевой уже с самого раннего утра собрались возле олимпийского домика, где живет в эти дни Даша, чтобы поздравить любимую спортсменку. Цветы, подарки, растяжки. Никто не сдерживал эмоций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Болельщики:
Всю дорогу в поезде рисовали Дарье поздравительную надпись с пожеланиями дальнейших успехов.

Когда мы возвращались с Олимпийского парка мы бежали, кричали, дудели и всем сигнализировали о том, что у нас первая белорусское золото, нас все поддерживали.

Все видели, все надеялись, вот, наконец-то, осуществилась мечта как болельщиков, итак и всей и нашей сборной. Наконец-то в копилке нашей сборной первая олимпийская медаль.

Ура, ура, ура!

Белорусы от всей души поздравляют королеву биатлона с победой. Корреспонденты СТВ вышли на улицы и своими глазами ощутили радость, которую испытывают болельщики.

Болельщики:
Не могу описать словами  эмоции, но чувство гордости за свою страну. Прекрасно, замечательно.

Большой поклон Дарье Домрачевой. Я хочу поздравить Дарью и всех граждан Республики Беларусь.

Поздравляю от имени всего города Минска, от всей Беларуси.

 Мы сильные, мы молодцы, еще раз поздравляю, наверное, от всех белорусов, потому что мы следим за этим.     

# Зимняя Олимпиада

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