Белорусы не заняли призовых мест в эстафете на первом этапе Кубка мира по биатлону

В шведском Эстерсунде двумя эстафетными гонками завершился первый в нынешнем сезоне этап Кубка мира по биатлону.

Первыми на дистанцию эстафеты 4х7,5 км вышли мужчины. Лучшей оказалась сборная Франции, за которую выступали Винсен Жей, Винсан Дефран, Симон Фуркад и Мартин Фуркад. Результат победителей – 1 час 15 минута 10,3 секунды (1 штрафной круг).

Вторыми были норвежцы, отставшие на 13,7 секунды (3), а третьими финишировали австрийцы, уступившие французам 18,2 секунд (1).

Белорусские биатлонисты Сергей Новиков, Александр Сыман, Евгений Абраменко и Рустам Валиуллин не участвовали в распределении призовых мест. Наши спортсмены отстали от победителей на 1 минуту 47,7 секунд (1) и заняли 10 место.

Позже в Эстерсунде состоялась женская эстафетная гонка 4х6 км. Успеха добилась немецкая команда, за которую выступали Мартина Бек, Андреа Хенкель, Симоне Хаусвальд и Кати Вильхельм. Они прошли дистанцию за 1 час 10 минут 55, 5 секунды.

Второе место заняли российские биатлонистки, отставшие от победительниц на 18,4 секунд, а третьими гонку закончили француженки, уступившие немкам 1 минуту 25,2 секунд.

Белорусский квартет в составе Людмилы Калинчик, Надежды Скардино, Ольги Кудряшовой и Дарьи Домрачевой занял 9 место среди 20 команд, принимавших участие в эстафетной гонке. Наши девушки затратили на прохождение дистанции 1 час 14 минут 40,3 секунды, заняв при этом 9 итоговое место.

Напомним, на нынешнем этапе Кубка мира в активе белорусской команды одна награда – бронзовую медаль завоевала Дарья Домрачева, ставшая третьей в индивидуальной гонке на 15 километров.

Второй кубковый этап пройдет с 11 по 13 декабря в австрийском Хохфильцене. Там спортсмены выступят в спринте, гонках преследования и эстафетах, сообщает БЕЛТА.