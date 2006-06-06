Белорусы исполнили <сольные композиции>

Со 2 по 4 июня в Италии проходил Кубок мира по кикбоксингу в разделе <сольные композиции>. Белорусы уже не первый год считаются законодателями мод в этом виде спорта.

Нашу страну на Кубке мира представляли пять спортсменов. Трое выступали по взрослым - еще двое - по юниорам. Настоящий фурор произвела Вероника Домбровская. Она завоевала сразу четыре медали высшей пробы, и уже в пятый раз была признана лучшей спортсменкой Кубка мира.

Не осталась без внимания и Мария Пекарчик. В ее активе золото, два серебра и бронза. Не с пустыми руками вернулась из Италии и Карина Александрова. Она стала третьей в мягком стиле с оружием.

Кубок Мира - не последний турнир сезона. Главный старт еще впереди. Осенью нашей сборной предстоит отстаивать честь страны на Чемпионате Европы. И, надеемся, оттуда команда вернется не с пустыми руками.