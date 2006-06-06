Прямой эфир

Белорусы исполнили <сольные композиции>

06 июня 2006 11:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Со 2 по 4 июня в Италии проходил Кубок мира по кикбоксингу в разделе <сольные композиции>. Белорусы уже не первый год считаются законодателями мод в этом виде спорта.

Нашу страну на Кубке мира представляли пять спортсменов. Трое выступали по взрослым - еще двое - по юниорам. Настоящий фурор произвела Вероника Домбровская. Она завоевала сразу четыре медали высшей пробы, и уже в пятый раз была признана лучшей спортсменкой Кубка мира. 
Не осталась без внимания и Мария Пекарчик. В ее активе золото, два серебра и бронза. Не с пустыми руками вернулась из Италии и Карина Александрова. Она стала третьей в мягком стиле с оружием.

Кубок Мира - не последний турнир сезона. Главный старт еще впереди. Осенью нашей сборной предстоит отстаивать честь страны на Чемпионате Европы. И, надеемся, оттуда команда вернется не с пустыми руками.

Другие новости рубрики

Все новости
06 июня 2006 11:58

В Национальной хоккейной лиге настал час <икс>

06 июня 2006 11:55

Белорусские легкоатлеты продолжают радовать успешным выступлением на международной арене

02 июня 2006 11:38

Залог успеха - терпение, сила и воля