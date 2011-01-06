Белорусы и финны сражаются за выход в финал Рождественского международного турнира любителей хоккея на приз Президента Беларуси

Игра между белорусами и финнами очень напряженная. Уже на второй минуте команды обменялись шайбами. Степан Пономаренко с подачи Александра Лукашенко забил в ворота соперников.
Трибуны сегодня до отказа забиты болельщиками.
Болельщики:
Всегда всё красиво, празднично, поэтому ходим с удовольствием, болеем за нашу сборную, за нашего Президента.
Рождественский турнир я посещаю с того момента, как он начал проводится. И оцениваю, что он нужен. Это популяризация хоккея.
Напомним, сборная Беларуси одержала две уверенные победы, обыграв сборные Австрии и Германии. Беларусь считается одним из сильнейших соперников за историю турнира. Виктория пять раз была на стороне нашей команды.
Сегодня у Беларуси тоже сильный соперник — финны, которые уже дважды одержали победу. Причем сборная эта титулованная. С турнира они дважды увозили бронзу.
Тему Нуминен, игрок сборной Финляндии:
Я думаю, у нас есть все шансы. Мы будем стараться хорошо играть и забивать шайбы. Белорусы — очень сильная команда. Я думаю, что это будет 60 минут сильной серьезной игры.
Роланд Карлассон, капитан сборной Финляндии:
В целом, в Беларуси очень хорошая ледовая арена, хорошая организация. Я думаю, вы достойно примете Чемпионат мира в 2014 году. Рады будем, если и нас пригласят.
В группе Б вне конкуренции оказалась команда России. Она проводит сегодня вечером ничего не решающий матч со словаками. Россия сыграет за 1-е место завтра с победителем пары Беларусь-Финляндия.
Сегодня определились и первые соискатели бронзы. Завтра за 3-е место сыграют украинцы. Финальные матчи состоятся завтра в 15-тысячной «Минск-Арене», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
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