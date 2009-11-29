Белорусы досрочно стали обладателями Кубка Президентского спортивного клуба

Третий розыгрыш проходит на арене клуба «Юность-Минск» в столичном парке Горького.

28 ноября, во второй день традиционного международного турнира юношеских сборных, хоккеисты сборной Беларуси взяли верх над командой Латвии – 5:2 и стали недосягаемы для соперников вне зависимости от сегодняшней заключительной встречи с россиянами. Шайбы в составе белорусской дружины забросили Артур Гаврус, Роман Каленчуков, Андрей Кравченко, Иван Дунаев и Игнат Савинок. При этом еще за 6 минут до окончания третьего периода белорусы уступали со счетом 1:2, однако до финальной сирены успели забросить 4 шайбы.

В другой встрече 28 ноября сборная Польши оказалась сильнее команды России – 5:2.

Напомним, что в первый день белорусская дружина обыграла команду Польши – 2:1, а Латвия взяла верх над Россией – 3:2 (в овертайме).

Перед заключительным днем турнирную таблицу с 6 очками после двух поединков возглавляет сборная Беларуси, следом расположились команды Польши – 3 балла, Латвии – 2 и России – 1.

Сегодня команда Беларуси, ставшая обладателем Кубка Президентского спортивного клуба второй год подряд, встретится со сборной России, а дружина Латвии сразится с хоккеистами Польши, сообщает БЕЛТА.