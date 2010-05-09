Белорусы братья Богдановичи завоевали две золотые медали на Кубке мира по гребле на байдарках и каноэ

Первый в нынешнем сезоне этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ проходит во французском Виши. В сегодняшних финальных заездах на 1000 м белорусские гребцы завоевали 4 награды, сообщает корреспондент БЕЛТА. Обладателями двух золотых медалей стали олимпийские чемпионы Андрей и Александр Богдановичи. Сначала они первенствовали в соревнованиях каноэ-двоек, а затем, объединившись с Дмитрием Рябченко и Александром Волчецким, выиграли состязания среди каноэ-четверок.



Алексей Юреня финишировал вторым в финальном заезде на байдарке-одиночке.



Олимпийские чемпионы Роман Петрушенко, Вадим Махнев, Артур Литвинчук и Алексей Абалмасов стали бронзовыми призерами в турнире байдарок-четверок.



Завтра первый этап Кубка мира завершится.