Белорусскому гандболу сегодня исполняется 50 лет

К этой знаменательной дате приурочен торжественный вечер в минском Дворце спорта, в котором примут участие многие бывшие и нынешние мастера ручного мяча, руководители Министерства спорта и туризма, различных ведомств и спортивных федераций. С большим праздником юбиляров поздравит президент Международной федерации гандбола Хасан Мустафа, находящийся с визитом в Беларуси. Отсчет своего появления как вида спорта в Беларуси гандбол ведет с начала 1956 года. По воспоминаниям ветеранов, тогда студент Белорусского государственного института физкультуры Сергей Авакумов пригласил однокашников на первый урок новой игры. А уже в День Победы на зеленом газоне минского стадиона <Динамо> был сыгран первый показательный гандбольный матч.