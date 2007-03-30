Белорусским пловцам удалось выполнить олимпийский квалификационный норматив

Очередной день Чемпионата мира по водным видам спорта, проходящего в австралийском Мельбурне, для белорусской сборной сложился успешно.

Наши молодые пловцы - дебютанты мирового форума - Евгений Лазука и Александра Ковалева сумели выполнить олимпийский квалификационный норматив.

17-и летний Евгений Лазука, чемпион мира прошлого года среди юниоров, 30 марта стартовал на 100-метровой дистанции баттерфляем. В предварительной программе он показал 16-ый результат, проплыв по нормативу мастера спорта международного класса - 53,10 секунды, и вышел в полуфинал. А кроме того, эти секунды позволили белорусу справиться с отборочным требованием группы Б на олимпийские игры в Пекин для спортсменов 1988 года рождения и моложе. В полуфинале Лазука проплыл чуть хуже, и в итоге так и остался на 16-ой позиции.

Александра Ковалева, пловчиха 1990 года рождения, хоть и не сумела пробиться в полуфинальный заплыв на двухсотметровой дистанции на спине - в квалификации она была 22-ой, ее результат 2 минуты 14 и 9 сотых секунды также позволил заполучить путевку на Олимпиаду в Пекин.

Таким образом, теперь у белорусских пловцов уже четыре лицензии. Помимо Лазуки и Ковалевой, отборочный норматив на игры в Пекин ранее выполнили Александра Герасименя на 100-метровой дистанции вольным стилем и наш женский эстафетный квартет в составе - Герасимени, Хохловой, Нефедовой и Гончар.



В субботу - в предпоследний день мирового форума Светлана Хохлова и Александра Герасименя стартуют на 50-метровой дистанции вольным стилем. Павел Санкович попробует свои силы на таком же отрезке на спине, а Инна Капишина на 50 метрах брассом.