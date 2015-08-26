Белорусский велогонщик Константин Сивцов готовится к завоеванию олимпийской путевки

Новости Беларуси. Олимпийские лицензии у «шоссейников» раздаются по рейтингу, поэтому надо держать себя в тонусе на протяжении всего четырехлетнего цикла. Не все титулованные спортсмены могут похвастаться олимпийской медалью. Вот и накручивают километраж в погоне за главным трофеем спортивной жизни. Константин Сивцов – в числе тех профессионалов, которые грезят олимпийским пьедесталом. Сейчас Сивцов тренируется в Минске, а в новом сезоне все силы направит на Рио, сообщили в программе «СТВ-Спорт».