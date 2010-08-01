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Белорусский толкатель ядра Андрей Михневич стал чемпионом Европы

01 августа 2010 14:54
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Спортивный форум континента по легкой атлетике проходит в испанской Барселоне. С высоким результатом спортсмена поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.В финале состязаний, которые состоялись накануне вечером, бронзовый призер Олипиады-2008 показал результат 21 метр и 1 сантиметр. Отметим, что нынешний чемпионат для спортивной семьи Михневичей стал вдвойне удачным: 27 июля супруга лучшего атлета континента – Наталья – завоевала здесь серебро.

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