Белорусский толкатель ядра Андрей Михневич стал чемпионом Европы

Спортивный форум континента по легкой атлетике проходит в испанской Барселоне. С высоким результатом спортсмена поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.В финале состязаний, которые состоялись накануне вечером, бронзовый призер Олипиады-2008 показал результат 21 метр и 1 сантиметр. Отметим, что нынешний чемпионат для спортивной семьи Михневичей стал вдвойне удачным: 27 июля супруга лучшего атлета континента – Наталья – завоевала здесь серебро.