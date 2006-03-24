Белорусский теннис покоряет новые вершины:

Белорусская теннисистка Анастасия Екимова вышла во второй круг престижного турнира <Насдак Оупен>, проходящего в Майами, призовой фонд которого превышает 3 миллиона долларов. Напомним, Екимова пробилась в основную сетку из квалификации, и накануне в поединке первого круга взяла верх над японкой Айей Накамурой - 1:6 6:1, 6:2. Следующей соперницей белоруски будет француженка Мэрион Бартоли. Ну, а сегодня вечером попытаются преодолеть стартовый раунд турнира еще двое белорусов. В женских соревнованиях Виктория Азаренко встретится с испанкой Лаурой Паус Тио. А Максим Мирный сыграет с теннисистом из Люксембурга Жилем Мюллером.