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Белорусский нападающий «Сан-Диего» Егор Сидоров признан игроком недели в АХЛ

17 декабря 2024 19:43
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Белорусский нападающий «Сан-Диего» Егор Сидоров признан игроком недели в Американской хоккейной лиге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусский нападающий «Сан-Диего» Егор Сидоров признан игроком недели в АХЛ-1

За минувшую семидневку 20-летний форвард в двух матчах забросил три шайбы и отдал столько же результативных передач. Показатель полезности отечественного исполнителя составил +5. В поединке против «Хендерсона» Сидоров забил дважды, отдал голевой пас на победный гол и был назван первой звездой встречи. В противостоянии против «Сан-Хосе» он открыл счет, добавил в свой актив еще пару ассистов, помог команде одержать победу и снова был назван первой звездой. Белорус является одним из лучших бомбардиров «Сан-Диего». Сейчас в его активе 17 очков в 23 матчах.

# Хоккей

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