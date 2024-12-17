Белорусский нападающий «Сан-Диего» Егор Сидоров признан игроком недели в АХЛ

За минувшую семидневку 20-летний форвард в двух матчах забросил три шайбы и отдал столько же результативных передач. Показатель полезности отечественного исполнителя составил +5. В поединке против «Хендерсона» Сидоров забил дважды, отдал голевой пас на победный гол и был назван первой звездой встречи. В противостоянии против «Сан-Хосе» он открыл счет, добавил в свой актив еще пару ассистов, помог команде одержать победу и снова был назван первой звездой. Белорус является одним из лучших бомбардиров «Сан-Диего». Сейчас в его активе 17 очков в 23 матчах.