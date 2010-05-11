Белорусский нападающий «Монреаля» Андрей Костицын помог своему клубу взять верх над «Питтсбургом»

Матч прошел в шестом поединке четвертьфинальной серии Кубка Стэнли.

Наш земляк играл в первом звене «канадцев», провел на льду 16 с небольшим минут и за это время успел произвести два броска и заработать два результативных балла за голевые передачи. Оба раза Костицын-старший ассистировал лучшему снайперу «Монреаля» в нынешнем плей-офф Майклу Каммалери (в активе канадца уже одиннадцать заброшенных шайб).

Сергей Костицын вновь не попал в заявку на матч. «Канадцы» выиграли – 4:3 и сравняли счет в противостоянии 3:3. Седьмая, решающая, встреча соперников состоится на площадке «Питтсбурга» в ночь со среды на четверг.

Не завершилась борьба и в другой восточной паре. «Филадельфия» в пятом гостевом матче разгромила «Бостон» – 4:0 (дубль сделал Симон Ганье) и сократила разрыв в серии до минимума. «Летчики» пока уступают – 2:3.