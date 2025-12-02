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Белорусский лыжный союз выиграл дело в Спортивном арбитражном суде против FIS

02 декабря 2025 17:48
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Спортивный арбитражный суд признал неправомерным отстранение белорусских и российских лыжников от соревнований со стороны Международной федерации, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Напомним, FIS в октябре 2025 года запретил представителям двух стран выступать на мировой арене. После чего была подана апелляция. В ходе слушания, арбитры признали требования сторон обоснованными и правомерными и, согласно решению МОК, обязали FIS допустить к турнирам всех, кто соответствует необходимым критериям.

Таким образом, лыжники, сноубордисты, фристайлисты и прыгуны с трамплина получат возможность участвовать во всех международных соревнованиях, включая квалификацию к главным стартам четырехлетия в Милане и Кортина-д'Ампеццо в нейтральном статусе.

# Спортивные соревнования

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