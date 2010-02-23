Белорусский лыжник Корнеенко заблудился на олимпийской дистанции

Накануне на Олимпиаде разыграны четыре комплекта наград. Два из них оспаривали белорусы — в командном спринте у лыжниц и лыжников, где спортсмены выступали дуэтами.

Ольга Василёнок и Екатерина Рудакова в своей полуфинальной гонке финишировали седьмыми и в финал не попали. На пьедестал почета здесь взошли немки, шведки и россиянки.

А вот то, что случилось с нашим мужским тандемом, иначе как казусом не назовешь. В полуфинале Леонид Корнеенко, выступавший на последнем этапе, перепутал поворот на финишную прямую с тем, что ведёт к месту передачи эстафеты. В итоге наша команда была дисквалифицирована. Напарнику Сергея Долидовича следует пенять не на плохую разметку трассы, а на собственную невнимательность.

Белорусы лишились возможности выступить в финале, где впоследствии медали завоевали норвежцы, немцы и россияне.

С удвоенным вниманием болельщики следили за квалификацией в мужской лыжной акробатике: эта дисциплина фристайла — наш конёк. На попадание в число двенадцати сильнейших претендовали 24 участника из стан стран. Из квартета белорусских спортсменов трое прошли в решающую стадию соревнований — Дмитрий Дащинский, Алексей Гришин и Тимофей Сливец.

Лидер сезона и наша главная надежда на золото Антон Кушнир набрал лишь 15-ю сумму баллов и выбыл из борьбы за медали — неудачным оказалось приземление на втором прыжке.