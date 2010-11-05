Белорусский клуб впервые в истории пробился в плей-офф футбольной Лиги Европы

Борисовский БАТЭ накануне встретился на столичном стадионе «Динамо» с молдавским клубом «Шериф» и выиграл со счетом 3:1.

Набрав 10 очков, наши футболисты досрочно обеспечили себе право участия в весенней стадии еврокубка. Победу борисовчанам принесли Виталий Родионов, Александр Павлов и Реннан Брессан. В следующем туре - 2 декабря - футболисты БАТЭ будут принимать киевлян, а в заключительный игровой день - 15 декабря - борисовчане отправятся в Голландию, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Павлов, игрок ФК «БАТЭ»:

Выглядели, я считаю, еще лучше, чем в Тирасполе. Поэтому заслуженно победили. Я стараюсь играть «в свой футбол», контролировать мяч. Игра на игру не приходится, где-то лучше, где-то хуже – это же футбол.

Ренан Брессан, игрок ФК «БАТЭ»:

Сегодня дома полегче было. Но мы знали, что тяжелый матч. Но хорошо, что так закончили. Радует, ни в БАТЭ, ни в Беларуси такого не было никогда. Будем бороться за первое место, и хотим это первое место.