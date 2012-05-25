Белорусский хоккей в сезоне 2011-2012: положительные моменты, которые должны остаться в памяти

10. Победа над Казахстаном

Грустно, конечно, но и 14 место сборной на чемпионате мира в нынешних реалиях – уже позитив. Прав Костя Кольцов! Тысячу раз прав! Ну, подумайте сами: не забей Женя Ковыршин ту свою шайбу на 34-й минуте матча с казахами, как бы все могло повернуться?! И ведь так – второй сезон подряд. А значит, все закономерно. Значит, надо нам привыкать, что удел сборной Беларуси – борьба за место под элитным солнцем. И радоваться, когда эта борьба завершена в нашу пользу. В общем, поздравляем – мы все еще в элите!

9. «U-20» в шаге от вершины

Может быть, и в случае с «молодежкой» не все разделят наш оптимизм, однако это как посмотреть. Кто-то скажет: ведь мы на молодежных форумах в свое время пятые места занимали. И это – среди небожителей. Мы ответим: времена меняются. И еще – времена не выбирают. Нынче наша команда пониже – в первом дивизионе. Но тоже на ведущих ролях. И не пропусти мы в Гармиш-Партенкирхене шайбу в большинстве от немцев, кто знает, может, пошли бы на повышение. А так – «серебро». Которое, согласитесь, в известном смысле тоже драгметалл.

8. Новая команда по имени «Лида»

Теперь – без шуток. География белорусского хоккея расширяется. В этом сезоне парни в коньках и с клюшками в руках освоили катки в Молодечно и Лунинце, на очереди – Орша. И кое-где этот рост не только экстенсивный, но и вполне себе интенсивный.

Новый клуб, созданный в Лиде с нуля, с первого дубля попал в плей-офф. Все звезды сошлись правильно: талантливый тренер Эдуард Валиуллин получил талантливых игроков в лице, в частности, Никиты Ремезова, а в итоге выиграл весь наш хоккей.

7. Молодежь в сборной

Еще раз вернемся в Хельсинки и заметим, что в команде Кари Хейккиля мелькнули и запомнились с самой лучшей стороны новые лица. В первую очередь, это Роман Граборенко, который сыграл все семь матчей, попал в бригаду большинства, отдал одну результативную передачу и заработал показатель полезности «- 1», с которым разделил 2-5 места в команде. Вполне достойно, а ведь парень – 1992 года рождения.

Не испортил каши и дебют Андрея Колосова. Высокий, фактурный, настырный – все качества при нем. Может, опыта у игрока «Гомеля» на таком уровне маловато, вот он и зажимался, ну так опыт – дело наживное.

Не провалили задание и Олег Горошко, Сергей Дрозд, и Павел Черноок, а значит – есть-таки кадровый резерв в нашем хоккее, есть!

6. Калюжный и Занковец – в финале КХЛ

Лучшим бомбардиром команды на чемпионате мира стал, кто не помнит, Алексей Калюжный. За ним – и самое весомое достижение в клубной карьере среди всех белорусов. Со своим «Авангардом» Калюжный дошагал до финала Кубка Гагарина. Жаль, не выиграл, но и второе место – совсем неплохо. Кстати, вспомним, что на тренерском мостике омичей нашлось место Эдуарду Занковцу.

5. ЧМ-2014 года – в Минске

Что ни говори, а чемпионат мира в Минске – событие. И было бы обидно, если бы у нас его отобрали. Но те, кто копит деньги на билеты с прицелом на 2014 год, могут пока свинку не разбивать: конгресс ИИХФ проявил твердость и оставил мировое первенство в Минске. А значит, через два года ждем хоккейный праздник к себе в гости.

4. «Динамо» шагает вперед

Очередной шаг вперед сделало минское «Динамо». Команда не только второй раз подряд вышла в плей-офф Континентальной лиги, но и сделала это куда более уверенно, чем в прошлом сезоне, сообщили в программе «Горячий лед» на СТВ.

Да, пройти первый раунд опять не удалось, но в будущем, мы верим, все получится. А еще «Динамо» установило новый рекорд Лиги по средней посещаемости домашних матчей (14 тысяч 193 болельщика на игре) и заняло с этим показателем второе место в Европе. Средняя телеаудитория поединков клуба достигла 746 тысяч зрителей, а преступность в Минске в дни матчей «Динамо» снижалась на 9,023%. Короче, так держать!

3. «Пантеры» выпускают когти

Если мужской хоккей на международной арене выступил скромно (разве что серебро Континентального кубка «Юности» отметим), то наши девушки в Европе пошумели.

Столичная «Пантера» с первого раза взяла второе место в Элитной австрийской женской лиге и вновь выиграла Открытый чемпионат Латвии. А еще завоевала серебро Европейского кубка чемпионов ИИХФ. Учитывая то, что подопечные Василия Панкова существуют всего второй сезон – это очень существенные результаты.

2. «Юноши» растут

В межсезонье болельщики с трудом определяли, где по новой формуле предстоит играть юношеской сборной Беларуси. Первый дивизион, группа Б, это где? Это уже где Монголия, или еще где приличные команды? Так низко наши 18-летки за всю историю не падали.

Теперь – попроще. Первый дивизион, группа А – это сразу вслед за элитой. Одержав пять побед подряд, подопечные Михаила Васильева сделали шаг наверх, с чем их и поздравляем.

1. Регионы «рулят»

В Открытом чемпионате Беларуси по хоккею смена вех. После восьми лет доминирования минских команд Кубок Президента, наконец, покинул пределы столицы. А все – старания блестящего жлобинского «Металлурга», который летом, к тому же, завоевал и Кубок страны.

Помимо команды Василия Спиридонова отличный сезон провели хоккеисты «Немана», «Гомеля», «Шахтера», оккупировавшие весь пьедестал и даже подступы к нему.

Короче, чемпионат худо-бедно развивается. И если Минск отступает, надеемся, временно, в регионах есть кому его сменить. И это хорошо!