Белорусский футбол помнит своих героев

В столице самые интересные футбольные события происходят под сводами крытого манежа. Здесь стартовал интереснейший юношеский турнир памяти прославленного белорусского футболиста и тренера Анатолия Егорова.

С именем Анатолия Николаевича Егорова связаны знаковые страницы в истории белорусского футбола. Достаточно вспомнить "бронзовый" успех минского Спартака в чемпионате СССР 1954 года. Во многом он был достигнут, благодаря великолепной игре центрфорварда спартаковцев Анатолия Егорова. 9 лет спустя, уже в качестве тренера, Анатолий Николаевич поспособствовал завоеванию "бронзы" всесоюзного первенства минскими динамовцами. А сколько знаменитых воспитанников вышло из стен футбольной динамовской СДЮШОР, которую возглавлял Анатолий Егоров:

Турнир памяти Анатолия Егорова собрал ребят из разных стран, чтобы подарить им возможность лишний раз насладиться любимой игрой, усовершенствовать свои навыки и испытать себя, что называется, в боевых условиях. Принять участие в первом международном юношеском турнире памяти Егорова изъявили желание шесть команд. Ровно половина из них представляет Беларусь, а точнее - Минск. Это столичные клубы РЦОП БГУ и две дружины Динамо, 1994 и 1995 годов рождения. Из России приехали ярославский Шинник и Волга из Твери. А Украина делегировала на турнир киевскую Оболонь.



Организаторы уже сейчас планируют расширить географию участников что, возможно, вызовет изменения в регламенте соревнований. Но в нынешнем году деления на группы на турнире нет. Шестёрка команд сыграет между собой по круговой системе, определив, таким образом, сильнейшего. После двух игровых туров без потерь пока идёт ярославский Шинник. Завершится турнир в воскресенье.