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Белорусский экипаж Сергея Вязовича показал четвертый результат на втором этапе ралли «Дакар»

05 января 2017 06:09
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Новости Беларуси. Белорусский экипаж Сергея Вязовича показал четвертый результат на втором этапе ралли «Дакар». Наши земляки представлены в этой престижной гонке в зачете грузовиков.

Отставание Вязовича и компании от победителя – голландца Мартина ван дэн Бринка – составило 2 минуты и 52 секунды. Еще два белорусских МАЗа пришли к финишу на 18-й и 23-й позициях.

В общем зачете грузовиков Сергей Вязович и его команда сейчас шестые, а Алексей Вишневский с Александром Василевским находятся в начале третьего десятка, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

# Автомобильные гонки

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