Белорусский десятиборец Николай Шубенок выиграл золото Всемирной универсиады

Десятиборец Николай Шубенок выиграл золото Универсиады-2009, которая проходит с 1 по 12 июля в Белграде.

На протяжении двух дней в сложных погодных условиях 14 спортсменов из разных стран мира боролись за звание сильнейшего. Белорус набрал 7960 очков и опередил новозеландца Брента Ньюдика (7874) и венгра Аттилу Шабо (7748). Тренируется Николай Шубенок под руководством Александра Блиняева.



Всего в девятый день Универсиады был разыгран 21 комплект наград. Сегодня, 10 июля, белорусские легкоатлеты рассчитывают пополнить медальную копилку национальной сборной. Борьбу за награды в финале в 17.00 по белорусскому времени поведет метательница молота Мария Смолячкова, а в квалификации в метании диска выступит Сергей Роганов, сообщает «БелТА».