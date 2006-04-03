Белорусский боксер - чемпион мира по боксу

Белорусский боксер Сергей Ляхович завоевал титул чемпиона мира среди профессионалов по версии WBO в супертяжелой весовой категории.

В матче за звание чемпиона, проходившем в американском Кливленде, белорус победил теперь уже бывшего чемпиона мира американца Леймона Брюстера. Поединок продолжался 12 раундов и проходил с преимуществом Ляховича. По итогам изнурительного боя все судьи единогласно отдали победу нашему земляку - 117:110, 115:112, 115:113.

Воспитанник витебской школы бокса перешел на профессиональный ринг 10 лет назад. С тех пор "белый волк", как называют белоруса болельщики, провел уже 25 поединков, из которых 23 выиграл нокаутом. Президент Беларуси направил поздравительную телеграмму белорусскому боксеру.