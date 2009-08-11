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Белорусский боксер Александр Устинов проведёт в Грозном рейтинговый бой

11 августа 2009 10:28
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Белорусский тяжеловес выйдет на ринг 15 августа. Александр станет участником турнира «The Champ Comes Home», который состоится в городе Грозный.

Соперник Александра Устинова в рейтинговом бою пока не известен. В настоящий момент на счету Александра 16 побед в 16 поединках. 13 боев он завершил досрочно. Устинов является действующим чемпионом Европы по версии EBA в тяжелом весе. Дебют Александра в профессиональном боксе состоялся в 2005 году. В своем последнем поединке 20 июня 2009 года Устинов поверг известного британского тяжеловеса Майкла Спротта.

Александр Устинов родился в Алтайском крае, однако живет и тренируется в Беларуси. Наставником Устинова является Владимир Задиран. Белорусский боксер представляет компанию братьев Кличко «K2 East Promotions».

Центральным событием турнира в Грозном станет защита титула интерконтинентального чемпиона по версии WBA в первом среднем весе (до 69,8 кг). Известный чеченский боксер Заурбек Байсангуров в 12-раундовом поединке будет противостоять американцу нигерийского происхождения Альберту Эромоселе. Турнир станет первым событием такого масштаба, организованным на территории Чеченской Республики, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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