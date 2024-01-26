Белорусский атлет Ислам Гусейнов выступит в 1/8 финала на Кубке Ивана Ярыгина

Набирает ход международный турнир по борьбе Кубок Ивана Ярыгина. Второй соревновательный день пока складывается не слишком успешно для наших атлетов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Ислам Гусейнов завоевал право выступить в 1/8 финала категории до 65 килограммов. А вот другой наш спортсмен Нюргун Скрябин завершил выступление. Та же неудача постигла и Андрея Карпача и Ольгу Гордей. Кристина Сазыкина поборется в четвертьфинале.