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Белорусский атлет Ислам Гусейнов выступит в 1/8 финала на Кубке Ивана Ярыгина

26 января 2024 11:42
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Набирает ход международный турнир по борьбе Кубок Ивана Ярыгина. Второй соревновательный день пока складывается не слишком успешно для наших атлетов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусский атлет Ислам Гусейнов выступит в 1/8 финала на Кубке Ивана Ярыгина-1

Ислам Гусейнов завоевал право выступить в 1/8 финала категории до 65 килограммов. А вот другой наш спортсмен Нюргун Скрябин завершил выступление. Та же неудача постигла и Андрея Карпача и Ольгу Гордей. Кристина Сазыкина поборется в четвертьфинале.

# Борьба

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