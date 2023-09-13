Белорусских волейболистов-пляжников Дедкова и Петрушко пригласили на Кубок Столетия

Белорусские пляжные волейболисты Александр Дедков и Павел Петрушко получили специальное приглашение на турнир под названием Кубок Столетия, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Туда отобрались шесть сильнейших российских команд, одна наша и одна кубинская. Уже известно расписание. В дебютном противостоянии наши парни сразятся с Быкановым и Мыськивом. Завтра, 14 сентября, предстоит дуэль с сильнейшей дружиной Красильников/Семенов. А завершится групповой этап поединком с пляжниками из-за океана.