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Белорусских волейболистов-пляжников Дедкова и Петрушко пригласили на Кубок Столетия

13 сентября 2023 13:59
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Белорусские пляжные волейболисты Александр Дедков и Павел Петрушко получили специальное приглашение на турнир под названием Кубок Столетия, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусских волейболистов-пляжников Дедкова и Петрушко пригласили на Кубок Столетия-1

Туда отобрались шесть сильнейших российских команд, одна наша и одна кубинская. Уже известно расписание. В дебютном противостоянии наши парни сразятся с Быкановым и Мыськивом. Завтра, 14 сентября, предстоит дуэль с сильнейшей дружиной Красильников/Семенов. А завершится групповой этап поединком с пляжниками из-за океана.

# Волейбол # Фотофакт

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