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Белорусских пловцов допустили к международным стартам

02 октября 2023 19:47
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Международная федерация плавания допустила белорусских пловцов к соревнованиям под своей эгидой, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусских пловцов допустили к международным стартам-1

Право выступать получили наши лидеры: рекордсмен мира на короткой воде Илья Шиманович, Анастасия Шкурдай, Алина Змушко и Анастасия Кулешова. Также допуск получил тренер Андрей Липницкий. Состязаться наши спортсмены могут только в нейтральном статусе и на отдельных дистанциях. Еще действует запрет на общение со СМИ на все время проведения турниров.

 

# Плавание # Фотофакт

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