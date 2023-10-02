Белорусских пловцов допустили к международным стартам

Международная федерация плавания допустила белорусских пловцов к соревнованиям под своей эгидой, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Международная федерация плавания допустила белорусских пловцов к соревнованиям под своей эгидой, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Право выступать получили наши лидеры: рекордсмен мира на короткой воде Илья Шиманович, Анастасия Шкурдай, Алина Змушко и Анастасия Кулешова. Также допуск получил тренер Андрей Липницкий. Состязаться наши спортсмены могут только в нейтральном статусе и на отдельных дистанциях. Еще действует запрет на общение со СМИ на все время проведения турниров.