Белорусских пловцов допустили к международным стартам

Право выступать получили наши лидеры: рекордсмен мира на короткой воде Илья Шиманович, Анастасия Шкурдай, Алина Змушко и Анастасия Кулешова. Также допуск получил тренер Андрей Липницкий. Состязаться наши спортсмены могут только в нейтральном статусе и на отдельных дистанциях. Еще действует запрет на общение со СМИ на все время проведения турниров.