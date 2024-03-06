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Белорусских паралимпийцев не допустили до церемонии открытия Игр в Париже

06 марта 2024 13:40
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Белорусские паралимпийцы не смогут принять участие в церемонии открытия главных стартов четырехлетия в Париже. А завоеванные медали не будут учтены в общем зачете. Таково решение Международного паралимпийского комитета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусских паралимпийцев не допустили до церемонии открытия Игр в Париже-1

МПК опубликовал свод правил, в котором значится, что выступать наши спортсмены и россияне могут лишь в нейтральном статусе и исключительно в индивидуальных видах. На команды по-прежнему действует несправедливый международный бан.

Атлеты лишены права носить форму, демонстрирующую их государственную принадлежность. В случае, если нейтральный спортсмен завоюет золото, в его честь прозвучит паралимпийский гимн. Летние игры в столице Франции пройдут с 28 августа по 8 сентября.

# Спортивные соревнования

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