Белорусские волейболистки уступили «Ленинградке» в Молодёжной лиге России

Неудачно провела матч женская молодежная волейбольная сборная Беларуси. Подопечные Артема Горемыкина играют последний тур лиги России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Неудачно провела матч женская молодежная волейбольная сборная Беларуси. Подопечные Артема Горемыкина играют последний тур лиги России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В дебютном противостоянии сильнее наших спортсменок была команда «Ленинградка» – 3:0. Сегодня, 17 мая, девушки попытаются реабилитироваться в поединке с «Локомотивом».