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Белорусские волейболистки уступили «Ленинградке» в Молодёжной лиге России

17 мая 2023 12:27
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Неудачно провела матч женская молодежная волейбольная сборная Беларуси. Подопечные Артема Горемыкина играют последний тур лиги России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Белорусские волейболистки уступили «Ленинградке» в Молодёжной лиге России-1

В дебютном противостоянии сильнее наших спортсменок была команда «Ленинградка» – 3:0. Сегодня, 17 мая, девушки попытаются реабилитироваться в поединке с «Локомотивом».  

# Волейбол

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