Белорусские волейболистки успешно стартовали в квалификации чемпионатов мира

В азербайджанской Губе подопечные Виктора Гончарова в стартовом матче группы «D» второго квалификационного раунда отбора на чемпионат мира уверенно переиграли спортсменок Украины – 3:0.

В другом поединке первого игрового дня хозяйки соревнований взяли верх над израильтянками со счетом 3:1. Сегодня белоруски сыграют с командой Азербайджана, а сборная Израиля встретится с украинками. В следующую стадию квалификации мирового первенства выйдут две лучшие команды. Финальная стадия чемпионата мира 2010 года пройдет в Японии.

Волейболисты молодежной сборной Беларуси также успешно начали 2-й квалификационный раунд мирового чемпионата. В матче группы «Е» в турецкой Алании белорусы обыграли сборную Австрии со счетом 3:0. Сегодня подопечные Александра Герасимова встретятся с эстонцами, которые в первой игре оказались сильнее турецких волейболистов – 3:1. В финальную часть мирового чемпионата, которая пройдет в августе в Индии, выйдет только победитель группы.