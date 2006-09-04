Белорусские военнослужащие - "серебряные" призеры чемпионата мира по военному пятиборью

В Австрии завершился 53-й чемпионат мира среди военнослужащих по военному пятиборью, в котором приняли участие более 140 участников из 27 стран.

Белорусские армейцы завоевали серебряные медали в общекомандном зачете и повторили рекорд мира в стрельбе из крупнокалиберной винтовки.



Стрельба на 200 метров из крупнокалиберной винтовки, преодоление полосы препятствий международного стандарта, плавание с препятствиями на 50 метров, метание гранаты на точность и на дальность и 8-километровый кросс - такова программа военного пятиборья, известного еще, как пентатлон.

В этот раз чемпионат мира среди лучших военнослужащих планеты проходил в австрийском Винштадте. Итоги соревнований для сборной Вооруженных Сил Беларуси оказались впечатляющими.

Главный тренер Вооруженных Сил страны по военно-прикладным видам спорта майор Андрей Одиноков на этом чемпионате побывал и наставником, и спортсменом. Медаль ему удалось завоевать только в командном зачете, но и его выступления помогли команде завоевать заветное серебро. Андрей и его товарищи считают, что военное пятиборье должно стать массовым видом спорта как в армейских, так и в других коллективах. Переоценить его значимость для комплексной подготовки молодежи к службе в Вооруженных Силах трудно.