Белорусские велогонщики стали бронзовыми призерами юниорского чемпионата мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Турнир принимала Бельгия. В мэдисоне наши Илья Янковский и Денис Барановский набрали 21 балл, и это третий результат. В аналогичной дисциплине у девушек Арина Стрига – Василина Терехова стали 13‑ми. Напомним, ранее в гите на один километр первой финишировала Ангелина Шестак, причем в квалификации белоруска установила мировой рекорд, преодолев дистанцию за 1 минуту 6 секунд и 893 тысячные. В копилке национальной сборной 2 медали первенства.