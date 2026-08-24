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Белорусские велогонщики стали бронзовыми призерами юниорского чемпионата мира

24 августа 2026 11:51
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Белорусские велогонщики стали бронзовыми призерами юниорского чемпионата мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Турнир принимала Бельгия. В мэдисоне наши Илья Янковский и Денис Барановский набрали 21 балл, и это третий результат. В аналогичной дисциплине у девушек Арина Стрига – Василина Терехова стали 13‑ми. Напомним, ранее в гите на один километр первой финишировала Ангелина Шестак, причем в квалификации белоруска установила мировой рекорд, преодолев дистанцию за 1 минуту 6 секунд и 893 тысячные. В копилке национальной сборной 2 медали первенства.

# Спорт Беларуси

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