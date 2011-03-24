Белорусские велогонщицы стали чемпионками мира, завоевав два золота

Медальная копилка белорусских велогонщиц может пополниться. В голландском Апелдорне продолжается чемпионата мира по велоспорту на треке.

Накануне, в первый день соревнований, наши спортсменки Ольга Панарина и Татьяна Шаракова завоевали сразу два золота и стали чемпионками мира. Сегодня Татьяне Шараковой предстоит выступить в командном преследовании. Наши гонщицы посоревнуются и в других видах на треке. Чемпионат мира продлится до 27 марта.

На прошлогоднем чемпионате мира в датском Копенгагене в активе нашей сборной были три бронзы. Их также завоевали Ольга Панарина и Татьяна Шаракова, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».