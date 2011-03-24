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Белорусские велогонщицы стали чемпионками мира, завоевав два золота

24 марта 2011 09:06
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Медальная копилка белорусских велогонщиц может пополниться. В голландском Апелдорне продолжается чемпионата мира по велоспорту на треке.

Накануне, в первый день соревнований, наши спортсменки Ольга Панарина и Татьяна Шаракова завоевали сразу два золота и стали чемпионками мира. Сегодня Татьяне Шараковой предстоит выступить в командном преследовании. Наши гонщицы посоревнуются и в других видах на треке. Чемпионат мира продлится до 27 марта.

На прошлогоднем чемпионате мира в датском Копенгагене в активе нашей сборной были три бронзы. Их также завоевали Ольга Панарина и Татьяна Шаракова, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# Велоспорт

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