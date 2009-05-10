Белорусские теннисисты проиграли команде ЮАР в матче Кубка Дэвиса

В Йоханнесбурге завершается матч Кубка Дэвиса (1-я Евро-Африканская группа) между теннисистами Беларуси и ЮАР.

Однако результат двух оставшихся одиночных поединков уже не имеет значения: белорусская сборная не сможет догнать хозяева кортов. Накануне в парной встрече Максим Мирный и Сергей Бетов уступили южноафриканскому дуэту Джефф Кутце – Рик де Вуст в трех сетах – 3:6, 4:6, 6:7.

В первый день соревнований в одиночных матчах Владимир Игнатик проиграл Изаку ван дер Мерве, а де Вуст взял верх над Андреем Коротченей. Таким образом, команда ЮАР ведет со счетом 3:0 и обеспечила себе право сыграть в плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса, а наши теннисисты 10-12 июля сыграют со сборной Македонии в плей-офф 1-й Евро-Африканской группы.

Сегодня два заключительных одиночных матча пройдут в укороченном формате. Согласно жеребьевке сначала Владимир Игнатик должен встретиться с де Вустом, а затем Коротченя померится силами с ван дер Мерве. Однако капитаны команд имеют право произвести замены, сообщает корреспондент БЕЛТА.