Белорусские теннисистки закончили свое выступление в Кубке федераций

В болгарском Пловдиве девушки боролись за путевку в play-off о второй мировой группы.На первом этапе своей Евро-африканской зоны - они встречались со сборными Венгрии, Литвы и Украины. Венгерок и литовок подопечные Дмитрия Татура одолели с одинаковым счетом 2:1, а вот южным соседкам сегодня проиграли 0:3.

Анастасия Екиомова не нашла аргументов против Юлианы Федак - 2:6, 2:6. Виктория Азаренко уступила Алене Бондаренко 6:2, 5:7, 1:6. В парном поединке надобности уже не было никакой. В итоге - место в полуфинале досталось украинкам, а наши теннисистки через год предпримут очередную попытку повышения в классе.

