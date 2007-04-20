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Белорусские теннисистки закончили свое выступление в Кубке федераций

20 апреля 2007 09:45
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В болгарском Пловдиве девушки боролись за путевку в play-off о второй мировой группы.На первом  этапе своей Евро-африканской зоны - они встречались со сборными Венгрии,  Литвы и Украины. Венгерок и литовок подопечные Дмитрия Татура одолели с одинаковым счетом 2:1, а вот южным соседкам сегодня проиграли 0:3.
Анастасия Екиомова не нашла аргументов против Юлианы Федак - 2:6, 2:6. Виктория Азаренко уступила Алене Бондаренко 6:2, 5:7, 1:6. В парном поединке надобности уже не было никакой. В итоге - место в полуфинале досталось украинкам, а наши теннисистки  через год предпримут очередную попытку повышения в классе.

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