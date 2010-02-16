Белорусские теннисистки успешно начали турнир в Дубае

Довольно успешно сложился вчерашний игровой день для белорусских теннисисток, выступающих на представительном турнире в Дубае, с призовым фондом в 2 миллиона долларов.

Ольга Говорцова, занимающая в рейтинге WTA 56-ое место, стартовала в одиночном разряде с победы над теннисисткой из Чехии Иветой Бенешовой 6:4, 6:1. Следующей соперницей Говорцовой станет именитая итальянка Франческа Скьявоне.

А вот Виктория Азаренко пока провела стартовый поединок в парном разряде. Вместе с россиянкой Светланой Кузнецовой Вика обыграла интернациональный дуэт Ипек Сеноглу (Турция) - Ярослава Шведова (Казахстан) - 7:5, 6:3. В одиночном разряде катарского турнира Азаренко начнёт борьбу со второго раунда, где сыграет с украинской теннисисткой Екатериной Бондаренко.