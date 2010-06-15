Белорусские теннисистки попытают счастья в квалификации к Уимблдонскому теннисному турниру

В первом круге отбора Екатерине Деголевич предстоит встретиться с россиянкой Ариной Родионовой, Дарье Кустовой – с испанкой Нурией Льягостерой-Вивес. Анастасия Екимова скрестит ракетку с канадкой Ребеккой Марино, а Ирина Курьянович – с американкой Бетани Маттек-Сандс.Тем временем Виктория Азаренко, которая перед матчами на кортах Всеанглийского теннисного клуба играет на турнире в Истборне, померится силами с полькой Агнешной Радваньской.