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Белорусские теннисистки попытают счастья в квалификации к Уимблдонскому теннисному турниру

15 июня 2010 12:56
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В первом круге отбора Екатерине Деголевич предстоит встретиться с россиянкой Ариной Родионовой, Дарье Кустовой – с испанкой Нурией Льягостерой-Вивес. Анастасия Екимова скрестит ракетку с канадкой Ребеккой Марино, а Ирина Курьянович – с американкой Бетани Маттек-Сандс.Тем временем Виктория Азаренко, которая перед матчами на кортах Всеанглийского теннисного клуба играет на турнире в Истборне, померится силами с полькой Агнешной Радваньской.

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